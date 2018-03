Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juillet 2013 15:21 06. juillet 2013 - 15:21

Genève - Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la pole position du GP d'Allemagne au Nürburgring. L'Anglais a devancé les Red Bull-Renault de Sebastian Vettel et Mark Webber.

Hamilton a effectué un dernier tour de Q3 en 1'29''398, alors que Vettel détenait le meilleur chrono en 1'29''501. C'est la 29e pole position de la carrière d'Hamilton, la troisième cette saison. En neuf courses, trois pilotes seulement ont réussi à décrocher au moins une pole: Hamilton, Vettel et Nico Rosberg, chacun à trois reprises.

Vainqueur de deux des trois dernières courses, Rosberg (Mercedes) a toutefois connu samedi une grosse désillusion devant son public. Il a en effet manqué le cut pour passer en Q3, avec le 11e chrono. Rosberg a sans doute payé un excès de confiance puisqu'il a voulu économiser un train de pneus pour la phase finale des qualifications.

Les Lotus-Renault ont démontré être dans le coup. Kimi Raikkonen et Romain Grosjean s'élanceront en 4e et 5e position et auront sans doute un rôle à jouer en course. Le jeune Australien Daniel Ricciardo a confirmé son talent en prenant la 6e place au volant de sa Toro Rosso-Ferrari, devant les Ferrari de Felipe Massa et Fernando Alonso. Les bolides de Maranello ont fait l'impasse sur la chasse à la pole en tournant en pneus médiums lors de Q3.

L'écurie suisse Sauber-Ferrari a réussi ses meilleures qualifications de la saison. Nico Hülkenberg a obtenu le 10e temps, se hissant pour la deuxième fois en Q3. Esteban Gutierrez a pour sa part établi le 14e chrono.

