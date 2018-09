Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 16:18 21. septembre 2018 - 16:18

Il n'y a toujours pas d'embellie pour Thomas Lüthi (Honda) en MotoGP. Le Bernois ne figure qu'au 21e rang sur 24 engagés au terme de la première journée d'essais libres du GP d'Aragon.

Lüthi a perdu 2''308 par rapport au meilleur chrono établi par le champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda). Il a aussi concédé plus d'une seconde sur son coéquipier italien Franco Morbidelli, 11e à l'addition des temps des deux séances.

Derrière Marquez, les Ducati de Jorge Lorenzo (à 0''138) et Andrea Dovizioso (à 0''453) mènent la concurrence. Les Yamaha d'usine restent à la peine, Valentino Rossi étant 9e à 1'119 juste devant Maverick Vinales (à 1''170).

Dominique Aegerter (KTM) n'a pas fait d'étincelles non plus en Moto2. Le pilote bernois a signé le 20e temps sur 34 pilotes, à 1''019 du plus rapide, l'Allemand Marcel Schrotter (Kalex). Le Zurichois Jesko Raffin (Kalex) est quant à lui 23e à 1''214.

Neuer Inhalt Horizontal Line