22 juin 2018

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les deux séances d'essais libres du Grand Prix de France, vendredi au Castellet, où la F1 fait son retour après dix ans d'absence.

Le Britannique a été le plus rapide lors de la 1re séance, devançant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas de 0''141 et l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) de 0''296. Les pilotes Ferrari, le Finlandais Kimi Räikkönen et l'Allemand Sebastian Vettel, ont signé le 4e et 5e temps.

Cette première séance a été marquée par l'accident spectaculaire du pilote d'Alfa Romeo Sauber Marcus Ericsson, dont la voiture a pris feu. Heureusement sans gravité aucune.

Hamilton a, plus tard dans l'après-midi, été plus rapide que Ricciardo et que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Les Ferrari de Räikkönen et Vettel ont encore suivi aux 4e et 5e rangs. Mais la Scuderia cache souvent son jeu le vendredi.

