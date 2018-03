Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 août 2013 17:17 31. août 2013 - 17:17

Genève - Les Suisses engagés en Moto2 ont réussi leurs qualifications à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne. Thomas Lüthi a signé le 5e chrono, Dominique Aegerter le 8e et Randy Krummenacher le 13e.

Lüthi (Suter), ragaillardi par le podium décroché dimanche dernier à Brno, a été dans le coup dès vendredi matin sur le rapide circuit anglais. Grâce à son 5e temps, à 0''113 seulement de la pole obtenue par Takaaki Nakagami (Jap/Kalex), le Bernois s'élancera de la 2e ligne de départ. Cette saison, il n'a fait mieux aux essais qu'une fois, en Allemagne, avec le 4e rang sur la grille.

La satisfaction peut aussi être de mise pour Aegerter (Suter), qui retrouve le top 10 en qualifications après une longue interruption. Il avait signé le 5e chrono lors des deux premières courses (Doha, Austin) avant de connaître plusieurs séances mitigées. Son coéquipier Krummenacher n'avait pour sa part été mieux qualifié qu'une fois cette saison, en Catalogne (8e).

Dans la lutte pour le titre mondial, le leader Scott Redding (Kalex/2e) a pris un petit avantage psychologique sur son rival espagnol Pol Espargaro (Kalex/6e). Les écarts sont faibles, puisque les quatre premiers sont séparés par moins d'un dixième de seconde.

En MotoGP, Marc Marquez (Honda) a une fois encore impressionné en décrochant une nouvelle pole position. Le jeune Espagnol a devancé de 0''128 son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha) et de plus de sept dixièmes le régional de l'étape, Cal Crutchlow (Yamaha). Le coéquipier de Marquez, Dani Pedrosa (Esp), n'a signé que le 5e temps à 0''933, alors que Valentino Rossi (Yamaha) est 6e, mais à plus de 1,4 seconde.

Les trois premiers rangs de la grille ont été mobilisés par des KTM chevauchées par des Espagnols. Maverick Vinales a établi le meilleur chrono devant Alex Rins et Luis Salom.

