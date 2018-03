Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 août 2014 14:49 31. août 2014 - 14:49

Le GP de Grande-Bretagne Moto2 n'a pas vraiment souri aux Suisses. Leur meilleur représentant, Thomas Lüthi, a dû se contenter de la 5e place, loin derrière le vainqueur Esteve Rabat (Esp/Kalex).

Rabat, leader du championnat du monde, s'est imposé au terme d'une lutte acharnée devant son coéquipier Mika Kallio, qui a longtemps mené la course. L'Espagnol a du coup augmenté son avance sur le Finlandais, qui lui concède désormais 17 points. Rabat a signé son sixième succès de la saison. Le podium a été complété par Maverick Vinales (Kalex), alors que le Français Johann Zarco (Caterham-Suter), qui avait été le plus rapide lors des qualifications, a échoué au 4e rang.

Thomas Lüthi (Suter) n'a jamais été en mesure de se mêler à la lutte pour le podium. Il a toujours navigué entre la 7e et la 9e place, avant de bénéficier de l'accrochage entre Simone Corsi et Jonas Folger pour gagner deux rangs et finir 5e. Un autre Suisse a terminé dans les points, en l'occurrence Randy Krummenacher (Suter), 13e.

Auteur de sa pire qualification de la saison (19e), Dominique Aegerter (Suter) espérait se lancer dans une belle remontée. Dès le départ, il se retrouvait 12e... avant de tomber avant la fin du 1er tour en tentant un dépassement trop optimiste sur Vinales. Le Bernois ne jetait cependant pas l'éponge, mais ses chances de marquer des points étaient anéanties. Il terminait finalement 21e, alors que son coéquipier fribourgeois Robin Mülhauser a pour sa part fini 27e.

En MotoGP, Marc Marquez (Honda) a repris sa marche victorieuse. Le champion du monde a empoché sa 11e victoire en 12 courses. Longtemps derrière son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha), Marquez l'a passé à sept tours du but. Lorenzo a repris le commandement deux boucles plus tard, mais le numéro 93 a eu le dernier mot en repassant en tête à trois tours de l'arrivée. Valentino Rossi (It/Yamaha) a pris la 3e place.

Au championnat, Marquez compte 288 points, soit 89 de plus que son coéquipier Dani Pedrosa, 4e sur le circuit anglais. Rossi est à 99 points du grand dominateur de la saison.

