Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 16:37 24. mai 2018 - 16:37

Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) a dominé la première journée d'essais libres du Grand Prix de Monaco. L'Australien a signé le meilleur temps lors des deux séances.

Déjà le plus rapide le matin en 1'12''126, Ricciardo a été encore plus vite l'après-midi. Il a été le seul à tourner sous les 1'12, avec un chrono de référence de 1'11''841. Son coéquipier néerlandais Max Verstappen a confirmé la bonne forme des Red Bull sur le tourniquet monégasque, en se classant 2e lors des deux sessions. Il a effectué son meilleur tour en 1'12''035.

Derrière les bolides de Milton Keynes, Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont été les plus proches, mais à une demi-seconde environ de Ricciardo, qui se profile comme le favori de la course de dimanche.

Les Alfa Romeo Sauber-Ferrari ont été à la peine. Charles Leclerc, qui court à domicile, a été 16e le matin et 19e ensuite, alors que Marcus Ericsson s'est classé 17e puis 20e et dernier.

