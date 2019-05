Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un GP de Monaco tendu mais qui s'est comme souvent apparenté à une procession. Le Britannique a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Hamilton avait fait le plus dur en s'adjugeant la pole position samedi. Il a concrétisé en prenant le meilleur départ. Et sur ce circuit où les dépassements sont quasi impossibles, le quintuple champion du monde anglais ne risquait presque plus rien, même si ses pneus lui ont causé des soucis. Il a en effet roulé dès le 11e tour avec des gommes medium, alors que les autres étaient en pneus durs.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a franchi la ligne juste derrière Hamilton, mais il a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir été envoyé en piste de manière dangereuse au 11e tour lors du changement de pneus. Le Néerlandais a ainsi reculé à la 4e place.

Hamilton a ainsi fêté le 77e succès de sa carrière, qu'il a dédié à Niki Lauda, décédé lundi. "J'ai lutté comme Niki l'aurait fait", a-t-il déclaré, en référence à des gommes dégradées qui lui ont donné du fil à retordre.

C'est aussi sa troisième victoire dans les rues de la Principauté. Pour la première fois cette saison, les Mercedes n'ont pas réalisé le doublé, Bottas perdant un rang lors du changement de pneus sous régime de safety car.

Au championnat du monde, Hamilton augmente son avance. Le quintuple champion du monde possède désormais 137 points, soit 17 de plus que Bottas.

