13 août 2011

Motocyclisme - Les pilotes suisses étaient en verve lors des essais du GP de République tchèque des Moto2. Thomas Lüthi (Suter) a montré la voie en prenant la 4e place.

Le Bernois s'est longtemps battu pour la première ligne, mais il a finalement dû s'avouer vaincu par Marc Marquez (1er/Esp/Suter), Stefan Bradl (2e/All/Kalex) et Alex De Angelis (3e/St-Marin/Motobi). Les deux autres Helvètes en lice partiront eux sur la quatrième ligne. Randy Krummenacher (Kalex) a chuté en fin de séance, mais a tout de même réussi à se qualifier en 10e position, tandis que Dominique Aegerter (Suter) a terminé 12e.

Dani Pedrosa a montré au reste du plateau de la MotoGP qu'il faudrait compter avec lui jusqu'au terme de la saison. Après un début d'exercice perturbé par une blessure à l'épaule, le petit Espagnol de l'écurie Honda a dominé la séance d'essais de la catégorie reine à Brno. Il s'agit de sa première position de pointe en 2011. La première ligne est complétée par les deux premiers du classement du Championnat du monde: Jorge Lorenzo (2e/Esp/Yamaha) et Casey Stoner (3e/Aus/Honda).

En 125 cm3, l'Espagnol Nicolas Terol (Aprilia) a survolé les qualifications. Il devancera sur la grille dimanche le Français Johann Zarco (Derbi) et l'Allemand Sandro Cortese (Aprilia). Le Neuchâtelois Giulian Pedone (Aprilia) n'a quant à lui pas pu faire mieux que le 29e chrono, à un peu moins de quatre secondes et demi du meilleur pilote de la journée.

