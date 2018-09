Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

16 septembre 2018

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP de Singapour. Avec ce 69e succès en F1, le pilote anglais a effectué un petit pas supplémentaire vers un cinquième titre de champion du monde.

Parti en pole position après un tour d'anthologie en qualifications, Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) et Sebastian Vettel (Ferrari). Au championnat, Hamilton compte désormais 40 points d'avance sur Vettel à six courses de la fin. Le Britannique a gagné pour la quatrième fois dans les rues de la ville-Etat après 2009, 2014 et 2017.

Après quelques virages, Vettel a dépassé Verstappen pour la 2e place. Mais le Néerlandais a récupéré son bien grâce à l'arrêt pour changer de gommes, ressortant juste devant l'Allemand qui n'a ensuite jamais pu le menacer.

Hamilton a passé une course tranquille. Après le changement de pneus, il a géré une avance de quelques cinq secondes sur Verstappen. Ce dernier a pu se rapprocher aux 37e et 38e tours, quand l'Anglais a été ralenti par le trafic. Mais il a ensuite vite repris ses distances.

Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber-Ferrari) a inscrit deux points pour l'écurie suisse grâce à sa 9e place. Son coéquipier Marcus Ericsson a terminé 11e, à la porte des points.

Le Mexicain Sergio Perez (Racing Point Force India-Mercedes) s'est illustré de mauvaise manière: dès le 1er tour, il a expédié son coéquipier Esteban Ocon dans les glissières de sécurité, ce qui a provoqué l'entrée en piste de la safety car, comme lors des dix précédentes éditions de cette course disputée en nocturne. Plus tard, il a tapé Sergey Sirotkin (Williams-Mercedes) et a écopé d'un drive through.

