Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2011 17:39 24. septembre 2011 - 17:39

Formule 1 - Sebastian Vettel (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Singapour. Le Vaudois Sébastien Buemi a lui hissé sa Toro Rosso au 14e rang, devant son coéquipier Jaime Alguersuari.

Vettel, dont c'est la 11e pole de l'année en 14 course (!), s'élancera en première ligne aux côtés de son coéquipier, l'Australien Mark Webber. Les deux pilotes McLaren, les Britanniques Jenson Button (3e) et Lewis Hamilton (4e), occuperont eux le deuxième rang sur la grille de départ.

Fernando Alonso, qui avait indiqué qu'il voyait Singapour comme la piste où il avait le plus de chance de briller sur la fin de saison, s'est raté. Malgré deux tentatives en Q3, l'Espagnol n'a pas pu faire mieux que le 5e chrono, ce qui, sur un circuit étroit où les dépassements sont difficiles, lui assure une course compliquée.

Le pilote Ferrari partagera la 3e ligne avec son coéquipier, le Brésilien Felipe Massa (6e), tandis que les deux pilotes Allemands de Mercedes, Nico Rosberg (7e) et Michael Schumacher (8e), démarreront de la 4e devant les Force India de leur compatriote Adrian Sutil (9e) et du Britannique Paul di Resta (10e).

Sébastien Buemi a assuré l'essentiel, à savoir franchir le cut de la Q1 et devancer au final son coéquipier Alguersuari. Le Vaudois est resté à plus d'une seconde de la 10e place qualificative pour la Q3 détenue par di Resta. Mais il a tout de même relégué l'autre pilote Toro Rosso à 1''228. Toujours bon à prendre dans l'optique de la lutte interne que se livrent le Suisse et l'Espagnol.

Grand Prix de Singapour. La grille de départ: 1. Sebastian Vettel (All/Red Bull-Renault) 1'44''381. 2. Mark Webber (Aus/Red Bull-Renault) 1'44''732. 3. Jenson Button (GB/McLaren-Mercedes) 1'44''804. 4. Lewis Hamilton (GB/McLaren-Mercedes) 1'44''809. 5. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) 1'44''874. 6. Felipe Massa (Bré/Ferrari) 1'45''800. 7. Nico Rosberg (All/Mercedes) 1'46''013. 8. Michael Schumacher (All/Mercedes) pas de temps. 9. Adrian Sutil (All/Force India-Mercedes) pas de temps. 10. Paul di Resta (Eco/Force India-Mercedes) pas de temps. Puis: 11. Sergio Perez (Mex/Sauber-Ferrari). 14. Sébastien Buemi (S/Toro Rosso-Ferrari). 16. Jaime Alguersuari (Esp/Toro Rosso-Ferrari). 17. Kamui Kobayashi (Jap/Sauber-Ferrari).

Neuer Inhalt Horizontal Line