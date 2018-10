Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 22:43 19. octobre 2018 - 22:43

La pluie et le froid ont joué les invités indésirables à Austin lors de la première journée d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis. Le meilleur chrono a été établi par Lewis Hamilton (Mercedes).

Le leader du championnat du monde, qui peut être titré pour la cinquième fois dimanche s'il marque huit points de plus que Sebastian Vettel (Ferrari), a signé son temps lors de la première séance sur une piste humide, mais pas détrempée comme lors de la seconde. Lors de celle-ci, les voitures sont restées longtemps au sec dans les stands, en raison d'une allocation limitée de pneus pluie et intermédiaires.

Hamilton a tourné en 1'47''502. Il a précédé Bottas de plus d'une seconde (1''304). Les Red Bull-TAG Heuer de Max Versteppen et Daniel Ricciardo ont fini derrière les Flèches d'argent, mais devant les Ferrari de Vettel et Kimi Raikkonen. Charles Leclerc et Marcus Ericsson ont terminé 9e et 10e sur les Alfa Romeo Sauber-Ferrari. Les temps ont été supérieurs lors de la seconde séance.

La météo s'annonce aussi difficile pour les qualifications de samedi. Les prévisions pour dimanche sont un peu meilleures.

Neuer Inhalt Horizontal Line