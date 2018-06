Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 15:07 29. juin 2018 - 15:07

Thomas Lüthi (Honda) continue de végéter au bas de la feuille des temps en MotoGP. Le Bernois a signé le 23e et avant-dernier chrono des essais libres du GP des Pays-Bas à Assen.

Lüthi a concédé 2''751 de retard sur le meilleur temps. Son coéquipier italien Franco Morbidelli a quant à lui pris le 19e rang à 1''442.

L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), en regain de forme, s'est montré le plus rapide en 1'33''368. Il a devancé la Suzuki de l'Italien Andrea Iannone (à 0''121) et la Ducati de l'Italien Danilo Petrucci (à 0''386).

Les ténors sont restés un peu en retrait, à l'image de Marc Marquez. L'Espagnol, leader du championnat, a signé le 8e chrono sur sa Honda, à 0''663. Mais il a surtout travaillé en fonction de la course dominicale et a roulé sur des pneus plus durs que ses concurrents.

