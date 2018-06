Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) a dominé les essais libres du GP du Canada à Montréal. Le Néerlandais a signé le meilleur temps lors des deux séances.

Verstappen a établi son chrono de référence en 1'12''198. Il a précédé Kimi Raikkonen (Ferrari/1'12''328) et son coéquipier Daniel Ricciardo (1'12''603). L'Australien a déjà gagné deux courses cette saison, alors que Verstappen est resté bredouille après un début de saison chaotique et plusieurs erreurs.

Lewis Hamilton (Mercedes/1'12''777) a obtenu le 4e temps. Le pilote anglais, six fois vainqueur sur le circuit Gilles-Villeneuve, n'a toutefois pas chaussé les pneus hyper-tendres, qui sont a priori les plus rapides. Mercedes veut les garder pour les qualifications de samedi.

Celles-ci, de même que la course dominicale, s'annoncent serrées entre les Red Bull, les Ferrari et les Mercedes. La gestion et l'exploitation optimale des pneus joueront sans doute un rôle prépondérant.

Du côté de l'écurie Alfa Romeo Sauber-Ferrari, le rookie monégasque Charles Leclerc s'est illustré en prenant le 11e rang de la 2e séance. Marcus Ericsson a quant à lui signé le 15e chrono. Le matin, le Suédois (13e) avait précédé d'une place son coéquipier.

