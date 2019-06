Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté de manière heureuse le GP du Canada à Montréal. Arrivé 2e sur la piste, il a bénéficié d'une pénalité de cinq secondes infligée à Sebastian Vettel (Ferrari).

La course s'est jouée au 48e des 70 tours. En tête et sous pression de son poursuivant, Vettel a perdu le contrôle de sa voiture dans une chicane, est passé dans l'herbe et a tassé Hamilton en rentrant en piste. Les commissaires ont ouvert une investigation et la sanction est tombée au 57e tour.

Hamilton n'avait plus qu'à finir à moins de cinq secondes de l'Allemand pour empocher son cinquième succès de la saison, et le 78e de sa carrière. C'est aussi sa 7e victoire au Canada. Mercedes reste ainsi invaincu cette saison. "Ce n'est pas la manière avec laquelle je voulais gagner. Mais je serais passé devant", a-t-il en évoquant la manoeuvre du pilote Ferrari.

Vettel n'a pas caché son incompréhension face à la sanction. "Où étais-je supposé aller? Il y avait de l'herbe sur mes roues", a-t-il déclaré. Pour une action similaire l'an passé, Max Verstappen avait aussi écopé de cinq secondes de pénalité.

Derrière le duo de tête, Charles Leclerc (Ferrari) a complété le podium. Le Monégasque a obtenu cet honneur pour la deuxième fois de la saison.

En retrait ce week-end, Valtteri Bottas (Mercedes), seulement 6e sur la grille, a dû se contenter de la 4e place. Le Finlandais a établi le meilleur tour en fin de course. Il se retrouve à 29 points d'Hamilton au championnat.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a fini 5e devant les Renault de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, en nets progrès. La course n'a pas souri à l'écurie Alfa Romeo Racing (ex-Sauber): Antonio Giovinazzi a terminé 13e et Kimi Raikkonen 15e seulement.

