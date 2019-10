Thomas Lüthi (Kalex) a renoué avec le podium. Le Bernois s'est classé deuxième à Motegi lors du GP du Japon Moto2 remporté par l'Italien Luca Marini (Kalex).

Lüthi était sevré de podium depuis huit courses. Son retour aux avant-postes lui permet de s'emparer de la deuxième place du championnat, à 36 points derrière Alex Marquez (Kalex), sixième de la course.

"Cela a été un long chemin pour revenir sur le podium, merci à l'équipe qui a beaucoup travaillé pour me fournir une bonne moto. J'ai beaucoup tapé dans les pneus au début, notamment en me battant avec Marquez. Ensuite, j'avais un excellent rythme. Sur la fin, Marini avait des gommes en meilleur état et je n'ai rien pu faire. Mais je suis très content de cette deuxième place", a dit le Bernois.

Septième sur la grille, Lüthi a effectué une magnifique remontée. Peu avant le milieu de l'épreuve, il prenait le commandement en dépassant Marini, qui occupait la tête depuis le départ. Mais l'Italien s'accrochait dans la roue du Suisse, et il parvenait à lui reprendre la première place à deux boucles de la fin. Le demi-frère de Valentino Rossi avait déjà gagné en Thaïlande voici deux semaines.

Dominique Aegerter (MV Augusta) a quant à lui inscrit deux points en finissant au 14e rang. Troisième Suisse en lice, Jesko Raffin (NTS) a terminé 19e.

