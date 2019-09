Les grévistes du climat ont diffusé lundi leur premier tout-ménage en Suisse. Tiré à plus d'un million d'exemplaires, distribué dans les boîtes aux lettres et dans certaines gares, il vise à mobiliser la population en vue des élections fédérales du 20 octobre.

"Puisque les gouvernements n'osent pas communiquer sur la crise climatique et sur la transition nécessaire, ce sont des jeunes bénévoles du mouvement, aidés financièrement par la population, qui sont amenés à assumer cette tâche ingrate", écrit le mouvement Grève du climat dans son communiqué.

Intitulé "La Feuille du climat" et traduit dans les trois langues nationales, ce journal de quatre pages se dit "non partisan". Il souhaite atteindre les personnes qui ne votent pas. "La Feuille du climat se veut neutre et incitante à aller voter. Nous espérons qu'elle permettra d'accentuer encore la tendance verte", poursuit le communiqué.

Avec ce tout-ménage, les grévistes du climat veulent transmettre des informations scientifiques "compréhensibles par tout un chacun sur le changement climatique et sur ses effets".

Très courts, les différents articles ont été rédigés par de jeunes militants, sous la supervision d'une équipe scientifique. Une professeure en climatologie de l'EPFZ, Sonia Seneviratne, intervient également sous la forme d'une interview.

Financement participatif

"La Feuille du climat" a été financée par une campagne de financement participatif, qui a permis de récolter quelque 150'000 francs grâce au soutien de 1728 personnes. Le travail de rédaction a été fait bénévolement.

En conclusion de leur journal, les militants reconnaissent que ce tout-ménage "est un gaspillage de papier." Mais ils assurent qu'il aura été "écologiquement rentable" s'il aura permis de convaincre au moins une personne de remplacer son chauffage à mazout.

La parution de ce journal intervient alors que de nouvelles grèves du climat sont programmées en fin de semaine. Elles se dérouleront vendredi dans plusieurs villes suisses, puis samedi lors d'une manifestation nationale à Berne.

