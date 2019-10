Les pompiers grisons et tyroliens ont tenté de limiter les dégâts causé à la nature et ont dégagé la remorque du lit du ruisseau.

Une remorque transportant du kérosène a chuté vendredi dans un ruisseau à Samnaun (GR). Environ 800 litres de ce carburant se sont déversés dans le cours d'eau. Les autorités autrichiennes voisines ont été alertées.

L'accident est survenu vers 09h30, indique la police grisonne. La remorque décrochée et garée au-dessus du ruisseau s'est mise en mouvement avant de tomber dans le lit du Zandersbach.

Ce ruisseau se jetant dans l'Inn qui s'écoule ensuite en Autriche voisine jusqu'au Danube, les autorités de ce pays ont été informées. Les spécialistes des offices grisons et tyroliens de la nature et de l'environnement ont été dépêchés sur place.

Les pompiers suisses et autrichiens ont tenté de limiter autant que possible les dégâts causés à la nature. Ils ont aussi extrait la remorque du ruisseau et pompé les 200 litres de kérosène qui s'y trouvaient encore.

