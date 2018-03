Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 mars 2012 21:08 15. mars 2012 - 21:08

Natation - Yannick Käser a réalisé l'exploit de la 1re journée des Championnats de Suisse en grand bassin à Zurich en obtenant la limite pour les JO et en battant le record national sur 200 m brasse (2'12''99).

A 19 ans, le Bâlois, qui mise tout sur la natation, récolte les fruits de son travail.

Bien soutenu par le public, ému aux larmes à l'arrivée, Käser est passé sous la limite pour près d'une seconde. Il a explosé son ancien record national (2'14''64) établi il y a deux ans et demi.

Dans le grand duel du jour, sur 100 m dos, le nageur du Vevey Natation Jonathan Massacand a distancé sur les derniers mètres Flori Lang, pourtant dans la forme de sa vie. En 55''80, Massacand a obtenu sa limite pour les Championnats d'Europe de Debrecen (Hon) à fin mai, où il ira chercher les minima olympiques pour lesquels il lui manque encore trois dixièmes. Dans le cadre du 4 x 200 m libre, le premier relayeur des Limmat Sharks Zurich David Karasek s'est lui aussi qualifié pour Debrecen en nageant en 1'49''90.

Un record de Suisse est tombé chez les dames, également dans le cadre du 4 x 200 m libre, avec les 2'01''47 de Danielle Villars, la première relayeuse des Limmat Sharks Zurich. Elle a raté la limite européenne pour 3 centièmes. L'ancienne marque (2'01''55 par Hanna Miluska) datait de près de dix ans.

Dominik Meichtry a rempli son contrat en remportant le 400 m en 3'51''07. Déjà pratiquement qualifié pour les Jeux sur sa discipline de prédilection, le 200 m - seule une confirmation de sa forme lui est encore demandée -, le Saint-Gallois de Los Angeles ne s'est pas présenté totalement affûté.

Deux titres sont revenues à des Romandes: le 200 m brasse pour Jennifer Bovay (ST Bienne) en 2'35''17 et le 50 m papillon pour Maria Ugolkova (Lausanne Natation) en 27''42.

