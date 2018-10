Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les travaux de rénovation du Grand Théâtre de Genève ont permis de redécouvrir les décors d'origine et de les mettre en valeur. Le bâtiment - et notamment le grand foyer - retrouve ainsi l'apparence qu'il avait lors de son inauguration en 1879.

"Le Grand Théâtre est une copie de l'Opéra Garnier de Paris", a rappelé jeudi devant les médias Rémy Pagani, magistrat en charge du département des constructions et de l'aménagement de la Ville de Genève, à l'occasion d'une visite du chantier à quelques mois de la réouverture du bâtiment. Une partie des décors d'origine avait été recouverte lors de la rénovation qui a suivi l'incendie de 1951.

Faux plafonds retirés

Le mandat des architectes était triple: restauration patrimoniale, rénovation technique et réorganisation des espaces. Dans le hall d'entrée, le faux plafond a été retiré pour découvrir les moulures d'origine. La billetterie a été installée à une extrémité et, à l'autre, un bar circulaire avec un accès à une terrasse. "Historiquement, il y avait une terrasse parisienne", a indiqué M. Pagani.

Le faux plafond a également été détruit dans l'avant-salle. L'unique rosace conservée a été moulée et reproduite pour restituer le décor d'origine. Entre le hall et l'avant-salle, les portes en verre ont été remplacées par des portes coupe-feu en bois, inspirées des portes initiales.

Les escaliers ont retrouvé leurs teintes vertes, bordeaux et dorées. "Des métiers d'art sont intervenus, notamment pour le stuc marbre", a relevé M. Pagani. A l'étage, les travaux dans l'avant-foyer et le grand foyer ont aussi permis aux murs et plafonds de retrouver leur apparence d'origine, en particulier le Carré d'or. Libérés de la moquette, les parquets ont été entièrement restaurés.

Sous-sol agrandi

Au sous-sol, une nouvelle cuisine professionnelle fournira la cafétéria des 220 collaborateurs du Grand Théâtre et des artistes ainsi que les bars. Dans le prolongement des deux niveaux inférieurs existants, quatre salles de répétition ont été créées par excavation sur les côtés du bâtiment. Résultat: 1'000 m2 de surface ont été libérés, dont 600 m2 pour l'administration de l'institution.

Ces travaux d'agrandissement en sous-sol ont eu des conséquences sur la nappe phréatique. Des problèmes d'infiltration d'eau ont retardé d'environ quatre mois la réouverture du Grand Théâtre. Débutés en 2016, les travaux de rénovation seront terminés pour le 12 février, date de la reprise des représentations lyriques dans le bâtiment, ont assuré jeudi le maître d'ouvrage et les architectes.

Façade nettoyée

La salle de spectacle n'a pas été touchée par les travaux. Mais les 1500 spectateurs bénéficieront d'un plus grand confort grâce à la nouvelle ventilation. Et les lumières du plafond en or, argent et verre de Murano vont enfin fonctionner selon les plans de son concepteur Jacek Stryjenski, a fait savoir M. Pagani.

Les façades ont été nettoyées. Un produit a été appliqué pour extraire l'huile de vidange qui avait abîmé la façade avant en marge d'une manifestation en décembre 2015. Encore visibles, les tâches vont se dégrader sous l'effet de la lumière naturelle. L'objectif était de garder les pierres d'origine, a indiqué Philippe Meylan, directeur du patrimoine bâti à la Ville de Genève.

