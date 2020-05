Grasshopper veut absolument terminer la saison de Challenge League sur le terrain avec ou sans spectateur.

Sur le site web du club suisse le plus titré, une prise de position exprime clairement une volonté de reprise de la compétition même à huis clos.

"Grasshopper aimerait pouvoir défendre ses chances sportivement de revenir en Super League", écrit le club dans un communiqué.

Avec une annulation pure et simple de la fin de la saison, le football d'élite suisse "se tirerait une balle dans le pied et s'infligerait de gros dégâts", prévient le club zurichois. L'interruption de la saison pèserait plus financièrement que la poursuite du Championnat.

"L'argent de la TV et les primes de classement tomberaient, les contrats de sponsoring ne pourraient pas être tenus et la valeur de transfert des joueurs coulerait", expliquent les dirigeants de Grasshopper. Le club zurichois avertit même la Ligue qu'en cas d'annulation, il pourrait y avoir des suites juridiques. Mais le club ne précise pas s'il va déposer une plainte contre la Ligue en cas d'interruption prématurée de la compétition.

