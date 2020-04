Côté mobilité, il faut améliorer les transports publics grâce à la numérisation et créer plus d'espace pour la marche et le vélo.

Une relance de l'économie respectant les engagements climatiques de la Suisse pourrait créer 70'000 emplois, selon "Energie-Wende-ja" et Greenpeace. Un programme d'impulsion de 16 milliards de francs et un de soutien à la demande de 15 milliards seraient nécessaires.

Une telle relance mettrait la Suisse sur les rails pour tenir les engagements de l'Accord de Paris sur le climat, soulignent l'ONG écologiste et l'association pour une politique durable dans leur analyse diffusée mercredi.

Pour les auteurs du document, "une application cohérente de la vérité des prix" permettrait de réduire les besoins en réglementations et d'augmenter considérablement l'efficacité du programme de relance.

Economies de plusieurs milliards

Les investissements préconisés permettraient de réaliser des économies de plusieurs milliards par an durant la prochaine décennie, affirment les deux auteurs, le Dr Ruedi Meier, président d'"Energie-Wende-ja", et Walter Ott, économiste et ingénieur électricien. Cela tout en réduisant l'impact sur l'environnement et la santé, les coûts climatiques futurs et la dépendance aux énergies fossiles.

Le Conseil fédéral a pris des mesures immédiates pour plus de 60 milliards en faveur des secteurs directement touchés par la crise liée à la pandémie. Certains secteurs d’activité, tels que l'économie numérique avec le télétravail, la vidéoconférence, l'apprentissage en ligne ou les entreprises de logistique tireront des avantages de cette situation.

Mais il serait illusoire de croire que les énormes problèmes d'emploi générés par le confinement pourraient être résolus uniquement par ces innovations, soulignent les auteurs de l'analyse.

Isolation et énergie solaire

Ceux-ci proposent un soutien à la demande et un programme d'impulsion ciblé pour la période 2020-2030, qui permettra à la fois de créer des emplois et de réduire les émissions de CO2.

Dans le cas des bâtiments, une nouvelle augmentation de l'efficacité énergétique ainsi qu'un remplacement accru des systèmes de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles par des systèmes utilisant des énergies renouvelables seront encouragés. Une expansion massive de la production de l'énergie solaire est aussi nécessaire.

Côté mobilité, il faut améliorer les transports publics grâce à la numérisation et créer plus d'espace pour la marche et le vélo tout en augmentant le nombre de bornes de recharge électriques. L'économie doit également être davantage soutenue dans ses efforts pour atteindre plus de durabilité.

Taxe carbone

L'augmentation de la taxe sur le CO2 à 150 francs par tonne de CO2 doit permettre de porter le prix des combustibles fossiles au niveau de début 2020 et d'éviter de fausses incitations aux investissements dans le secteur. La redistribution des revenus assurera la compatibilité sociale et économique.

Les mesures d'urgence appliquées jusqu'ici et les deux paquets de mesures promues par les auteurs doivent être financés par une création de monnaie à hauteur de 100 milliards de francs par la Confédération et la Banque nationale suisse (BNS).

Cela pour éviter une explosion de la dette publique, qui s'accompagnerait inévitablement d'une réduction des prestations et de la menace d'une augmentation des impôts. L'argent de la BNS profiterait ainsi directement à l'économie réelle.

Pétition

Greenpeace Suisse précise avoir commandé cette analyse pour soutenir les demandes de la pétition "Covid-19: le soutien apporté à l'économie doit tenir compte du climat". Cosignée par plus de 20'000 personnes, celle-ci sera remise au Parlement à la veille de sa session extraordinaire sur la pandémie qui débute lundi.

