Quelque 10'000 jeunes venus de toute la Suisse ont acclamé vendredi à Lausanne l'activiste suédoise Greta Thunberg qui s'est exprimée sur les escaliers du Palais de Rumine. Son discours est venu ponctuer la marche de la Grève du climat, partie depuis la gare le matin.

L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique a fait une courte intervention vers 12h45 devant la foule rassemblée sur la place de la Riponne. "Bonjour Lausanne! Ça va bien?", a-t-elle commencé en français avant de poursuivre en anglais. Greta Thunberg s'est dit "honorée" d'être à Lausanne et "reconnaissante" de toute cette mobilisation pour le premier anniversaire du mouvement en Suisse.

Elle a une fois de plus dénoncé l'inaction des gouvernements et des politiques. "Il n'y a aucun signe d'action. Ça doit changer", a-t-elle clamé, rappelant au passage qu'elle en était à son 74e vendredi de grève du climat. "Et ce n'est que le début (...) Ils n'ont encore rien vu". Elle a promis qu'elle porterait le message clair des jeunes la semaine prochaine lors de son déplacement au Forum économique de Davos (WEF).

Avant elle à la tribune, la militante environnementale et féministe kenyane Njoki Njoroge Njehû a fustigé le WEF de Davos. Elle s'en est prise à tous les milliardaires du monde, les accusant de piller la planète.

Mais le temps fort et le moment le plus poignant de cette journée de mobilisation restera peut-être la minute de silence sollicitée par une grand-maman de 73 ans. Invitée par le collectif suisse de la Grève du climat, elle a voulu rendre hommage aux victimes humaines et animalières des incendies en Australie. Noire de monde, la place de la Riponne s'est tue d'un seul coup pendant une longue minute.

Par ailleurs, Roger Federer a de nouveau été quelque peu égratigné. Encouragée par les organisateurs, la foule a entonné un "Roger Federer ne te laisse pas faire/Credit Suisse t'utilise/Pour détruire la terre".

Les organisateurs ont par ailleurs profité de rappeler le prochain grand rendez-vous: la grève générale pour le climat - "Strike for the Future" - le 15 mai prochain.

Partie depuis la place de la gare peu après 10h45, le très long cortège a parcouru quelque 2,6 km à travers les rues de Lausanne pour arriver vers 12h15 à la place de la Riponne. Autre fait marquant: les concerts de huées répétés au passage devant l'UBS à la place St-François.

