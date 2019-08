Le président américain Donald Trump a annoncé mardi repousser sa rencontre avec Mette Frederiksen en raison du manque d'intérêt de la première ministre danoise à un éventuel achat américain du Groenland, territoire danois. La réunion était prévue au début septembre.

La visite au Danemark du président américain a tout simplement "été annulée à ce stade", a précisé un porte-parole de la Maison-Blanche, quelques instants après une série de tweets de son locataire.

"Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais étant donné les commentaires de la Première ministre Mette Frederiksen, selon lesquels elle n'aurait aucun intérêt à discuter de l'achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment", a lancé M. Trump.

"La première ministre a été en mesure de faire l'économie d'argent et d'efforts pour les Etats-Unis et le Danemark en étant si directe. Je la remercie pour cela et ai hâte de reprogrammer à un moment dans le futur" cette rencontre, a poursuivi le milliardaire républicain.

Au début septembre, M. Trump ne se rendra donc pas au Danemark où il avait accepté une invitation de la reine Margrethe II.

"Stratégiquement intéressante"

En fin de semaine dernière, la presse américaine avait révélé que Donald Trump s'était renseigné sur la possibilité pour les Etats-Unis d'acheter le Groenland, immense île qui compte 56'000 habitants.

L'ancien magnat de l'immobilier a confirmé le week-end dernier son intérêt pour une telle transaction, la qualifiant devant la presse de "grosse transaction immobilière", qui serait "stratégiquement intéressante". Mais les autorités danoises n'ont pas goûté cette déclaration de l'ancien homme d'affaires new-yorkais.

"Le Groenland est riche en ressources précieuses (...). Nous sommes prêts à faire des affaires, pas à vendre" le territoire, avait réagi vendredi le ministère groenlandais des affaires étrangères.

Le Groenland, qui a obtenu en 1979 le statut de "territoire autonome" du Danemark, est une gigantesque île arctique, grande comme quatre fois la France et riche en ressources naturelles (pétrole, gaz, or, diamant, uranium, zinc, plomb).

