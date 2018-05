Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 mai 2018

Le balcon et la façade ont été fortement endommagés par le gill à gaz en feu.

Un incendie dû à un grill à gaz a fortement endommagé un locatif samedi soir à Effretikon (ZH). Le feu a pris sur un balcon et causé des dégâts pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Personne n'a été blessé.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, a annoncé la police cantonale zurichoise dimanche. Le balcon et la façade ont toutefois subi des dommages, de même que l'appartement en question: la suie et la fumée l'ont rendu provisoirement inhabitable. La famille de six personnes qui l'occupait a été relogée dans un hôtel. Des spécialistes examinent pourquoi le grill à gaz a pris feu.

