Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 23:09 19. septembre 2018 - 23:09

Les cavaliers suisses ont très bien commencé aux Jeux équestres mondiaux à Tryon. Steve Guerdat, Martin Fuchs et Janika Sprunger ont réussi des sans-faute lors de la chasse.

Dans une épreuve où les concurrents ont davantage à perdre qu'à gagner, Guerdat a tout simplement été le plus rapide. Bianca et le Jurassien ont coupé la ligne en 76''33, soit 0''35 de mieux que le Brésilien Pedro Veniss. Martin Fuchs et Clooney ont bouclé leur pensum en 77''69 pour une cinquième place provisoire. Sur Bacardi, Janika Sprunger s'est classée 16e avec un temps de 80''26.

Pour l'équipe de Suisse, la course aux médailles est tout à fait réaliste en Caroline du nord. Mais plus que la médaille, c'est d'obtenir la 6e place par équipe au minimum que recherche la Fédération afin de pouvoir valider la qualification pour les JO de Tokyo en 2020.

Janika Sprunger était contente de son parcours parfait: "Je suis extrêmement satisfaite." Alors qu'elle pensait s'élancer en deuxième position, la Bâloise a été catapultée d'entrée de jeu: "J'ai pris ça comme un compliment et une marque de confiance."

Même son de cloche chez Martin Fuchs: "Clooney a démontré qu'il était dans une super forme. Nous avons travaillé la vitesse." Comme Bacardi, Clooney n'avait pourtant pas la réputation d'être une monture rapide. Dernier représentant helvétique, Werner Muff a lui commis deux erreurs, dont une qu'il impute à un cameraman qui aurait selon lui perturbé Daimler.

Jeudi et vendredi suivent une manche similaire au Prix des Nations. L'équipe championne du monde sera couronnée après trois épreuves. Les 25 meilleurs cavaliers se retrouveront eux dimanche pour la quatrième manche décisive pour le titre individuel.

