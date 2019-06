Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est venu à Genève lancer un plaidoyer pour mettre l'humain au centre des politiques économiques. Dans son discours vendredi, il a salué le rôle de l'OIT, à nouveau "en avance sur son temps" sur cette question.

"La soif de justice sociale est plus grande que jamais, et plus que jamais, nous avons besoin de l'Organisation internationale du travail (OIT)", a dit M. Guterres au dernier jour de la Conférence du Centenaire de l'institution. Devant les 187 Etats membres, il a salué la Déclaration du centenaire qui doit être adoptée plus tard dans la journée et établir les priorités politiques de l'organisation pour l'avenir du monde du travail.

"Historique", celle-ci va apporter un changement en mettant l'humain au centre, insiste-t-il. Avec elle, "nous avançons dans la construction d'un avenir durable pour toutes et pour tous", affirme le secrétaire général. Elle doit contribuer à réduire les inégalités et garantir l'égalité entre hommes et femmes mais aussi "réparer bien des échecs" des politiques économiques.

Comme d'autres avant lui à la conférence, M. Guterres a relevé l'importance d'investir dans la formation tout au long de la carrière professionnelle. Face au changement climatique et aux nouvelles technologies, de "nouvelles compétences" seront requises pour alimenter les nombreux emplois qui seront lancés. Le lien entre travail et autres activités sera réaménagé, estime M. Guterres.

"Les affaires vertes sont de bonnes affaires", a aussi dit le secrétaire général. Il a aussi salué la nouvelle Convention de l'OIT contre la violence et le harcèlement au travail, qui devait être approuvée par vote après son discours.

