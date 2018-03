Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 février 2018 14:20 14. février 2018 - 14:20

Le groupe de confection suédois Hennes & Mauritz (H&M) a déclaré mercredi anticiper une croissance de ses bénéfices en 2018. La hausse de ses ventes en ligne compense le recul enregistré par ses magasins.

Contrôlée par la famille Persson, l'entreprise a souligné s'attendre à ce que ses ventes en ligne et celles de ses nouvelles marques augmentent d'au moins 25% en 2018.

Inditex, le propriétaire de l'enseigne Zara et premier groupe mondial de prêt-à-porter, prévoit également une croissance d'au moins 25% de ses ventes en ligne et de ses marques COS et H&M Home. Mais il table sur la poursuite de la baisse de ses ventes dans ses magasins en dur.

Après des décennies d'expansion rapide, H&M a vu la croissance de ses ventes stagner ces dernières années. Et il peine à répondre à l'intensification de la concurrence et au changement des habitudes des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers internet pour leur shopping.

Dans un communiqué publié avant sa toute première journée consacrée aux investisseurs et aux analystes, la firme dit s'attendre à des résultats "quelque peu meilleurs" sur l'exercice fiscal 2017-2018.

Dans le rouge

L'action du deuxième groupe mondial d'habillement a baissé au cours de ces trois dernières années. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport à son record atteint en mars 2015.

"Le marché prévoit des bénéfices plus faibles en 2018, donc si H&M parvient à son objectif d'un bénéfice un peu meilleur et renverse la tendance des prévisions, alors l'action remontera elle aussi", estime John Hernander, analyste chez NOrdea, l'un des dix plus grands actionnaires d'H&M.

Le titre, qui a ouvert en hausse après ces annonces, s'est ensuite retourné à la baisse. Il perdait 2,27% en milieu de journée, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice des valeurs européennes Stoxx 600.

Afin de rassurer des investisseurs qui veulent en savoir plus sur la stratégie et la performance, H&M tient à Stockholm sa première journée dédiée aux investisseurs.

Dans un communiqué publié avant cette manifestation, le distributeur dit s'attendre à ce que ses ventes en ligne et ses nouvelles marques dopent sa croissance de 2019 à 2022. Il prévoit également que ses magasins traditionnels renouent avec la croissance à périmètre comparable d'ici 2019.

H&M, qui a annoncé la fermeture de quelques-uns de ses magasins sur ses marchés matures, notamment en Europe, a dit estimer que l'ouverture de nouveaux espaces contribuerait à une hausse de 1 à 3% du chiffre d'affaires du groupe entre 2019 et 2022.

Plus tôt dans la semaine, le géant de l'habillement avait annoncé renoncer à un projet d'émission d'actions nouvelles en raison de difficultés de mise en oeuvre.

