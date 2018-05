Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 20:58 24. mai 2018 - 20:58

Une fuite de gaz est survenue jeudi vers 14h00 à la suite d'un forage sur un chantier privé à Cugy (FR). Par précaution les habitants situés dans un rayon de 300 mètres ont été évacués. La situation est revenue à la normale vers 18h30.

Selon les premiers éléments, la poche de gaz a été percée vers 12h30 à une profondeur de 20 à 25 mètres alors que des travaux pour la pose d'une sonde géothermique étaient en cours, a indiqué jeudi soir la police fribourgeoise dans un communiqué. Elle précise que ce genre d'incident peut se produire lors de ce type de travaux et est généralement de peu d'importance.

Dans ce cas précis, l'alerte a été donnée car la pression du gaz n'a pas diminué pendant plus d'une heure et demi. Une fois sur place, pompiers et police ont décidé d'évacuer préventivement les habitants dans un rayon de 300 mètres autour du sinistre. La ligne CFF entre Payerne (VD) et Estavayer-le-Lac (FR) a également été interrompue, de même que la circulation routière.

Une entreprise spécialisée a été mandatée pour canaliser la fuite et brûler le gaz dès sa sortie dans l'air. Le dispositif a été mis en place peu avant 18h00, précise la police.

La circulation des trains et des véhicules a été rétablie à 18h30. Les habitants, accueillis entre-temps à la salle polyvalente de la commune, ont pu rentrer chez eux, à l'exception d'une famille vivant à proximité immédiate du lieu du sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers surveilleront toutefois le site durant les prochaines 24 heures.

