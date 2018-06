Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juin 2018 17:29 02. juin 2018 - 17:29

Après 30 ans d'existence, l'association HabitatDurable veut se développer. Elle a mis en consultation samedi lors de son assemblée à St-Gall une stratégie visant à en faire une véritable alternative aux propriétaires fonciers bourgeois.

Cette Stratégie 2025 a pour but de faire passer l'association, qui souhaite gagner en influence au niveau politique, de quelque 13'500 membres aujourd'hui à 25'000. Elle propose tout un éventail de mesures pour se faire connaître, notamment en communiquant davantage et en se positionnant de manière plus tranchée, déclare l'association dans un communiqué samedi.

"Nous avons sans doute placé la barre très haut", a déclaré lors de l'assemblée la présidente, la conseillère nationale Claudia Friedl (PS/SG), citée dans le communiqué. HabitatDurable compte huit sections, dont deux en Suisse romande depuis 2009. L'une couvre Neuchâtel et l'autre le reste des cantons francophones. En Suisse alémanique, elle est connue sous le nom "Hausverein Schweiz".

L'association combat l'utilisation du sol et des bâtiments à des fins spéculatives. Elle encourage la conservation, l'entretien et la rénovation des bâtiments et des espaces annexes dans le respect des perspectives écologiques, sociales et patrimoniales.

HabitatDurable veut soutenir les propriétaires immobiliers soucieux d'éthique sociale et d'écologie. Elle les conseille dans leurs choix en matière de construction et de rénovation, en particulier dans le domaine de l'énergie. La question des rapports équitables entre propriétaires et locataires entre également dans ses préoccupations.

