2 septembre 2014

Le groupe américain de services pétroliers Halliburton a accepté de payer 1,1 milliard de dollars (1 milliard de francs) pour mettre fin, à l'amiable, à un recours en nom collectif lié aux dommages causés par la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique.

Halliburton avait construit le coffrage du puits Macondo, exploité par la plateforme offshore Deepwater Horizon, dont l'explosion avait été à l'origine de la marée noire. Le recours collectif contre lui concernait des dommages à des propriétés et des pertes dans le secteur de la pêche commerciale après la marée noire.

L'accord, qui doit encore être validé par la justice, prévoit dans un premier temps le versement de l'argent dans un fonds. Trois versements aux victimes sont ensuite prévus, étalés sur les deux prochaines années, détaille le communiqué de Halliburton.

Milliards d'amendes

L'accident de la plateforme Deepwater Horizon, qui était opérée par le groupe pétrolier britannique BP, avait fait onze morts et causé la plus grosse marée noire de l'histoire des Etats-Unis.

Des centaines de millions de litres de brut s'étaient répandus dans le golfe du Mexique jusqu'au colmatage du puits quatre mois plus tard seulement. Plus de 1700 km de zones marécageuses et de plages avaient été polluées, selon le Conseil américain de défense des ressources naturelles.

La marée noire a déjà coûté des milliards de dollars à BP, qui a notamment payé une amende pénale de 4,5 milliards de dollars et accepté de verser 7,8 milliards de dollars à des particuliers et des entreprises affectés. Halliburton indique qu'il avait pour sa part jusqu'ici provisionné 1,3 milliard de dollars dans ses comptes.

