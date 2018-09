Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 12:42 20. septembre 2018 - 12:42

Handicap International (HI) appelle les parlementaires à faire pression sur le Conseil fédéral pour un engagement plus "ferme" contre le bombardement des civils en zones urbaines. La Suisse fait partie de huit pays où l'ONG a lancé une campagne début septembre.

HI veut atteindre 4500 parlementaires de ces différents Etats, dont les Etats-Unis, la France ou encore la Grande-Bretagne. Elle leur demande de signer la pétition pour la protection des civils qu'elle a lancée en 2016. Actuellement, plus de 390'000 personnes se sont associées à cet appel mais l'ONG veut atteindre au total au moins un million de signataires.

Avec d'autres, soutenus par le secrétaire général de l'ONU, la Suisse oeuvre depuis plusieurs années pour une déclaration politique sur l'arrêt du recours aux armes explosives dans les zones peuplées. Mais HI estime que le Conseil fédéral doit s'engager "plus fermement" encore pour la protection des civils qui constituent plus de 90% des victimes de ce type d'armes.

Celles-ci provoquent aussi des blessés, des déplacements forcés, des dommages aux infrastructures comme les hôpitaux ou encore la contamination de zones par des restes explosifs.

