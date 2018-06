Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 22:36 20. juin 2018 - 22:36

Un incendie faisait rage mercredi soir tout près de la gare d'Evionnaz, en Valais. Deux hangars étaient en feu et plusieurs explosions ont retenti, possiblement dues à des bonbonnes de gaz. Deux personnes ont été incommodées par la fumée.

La situation était tendue vers 22h00: le feu n'était pas encore sous contrôle et les nombreux badauds autour du site inquiètaient les forces de l'ordre, surtout en raison de ces explosions, a expliqué Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. Contacté par Keystone-ATS, il confirmait une information diffusée par Canal9 sur les réseaux sociaux.

Alertés vers 20h30, les pompiers et la police se sont déployés en nombre sur le site de l'incendie, a ajouté M. Léger. Des renforts de sapeurs sont venus de Monthey et de Martigny. Un train d'extinction et de sauvetage est arrivé de Lausanne.

Une maison à proximité a dû être évacuée et protégée des flammes. Toute la zone a été bouclée. Le trafic ferroviaire était interrompu. En raison des importantes volutes de fumée, les automobilistes sur l'autoroute A9 à proximité étaient appelés à la prudence par une alerte inforoute.

Neuer Inhalt Horizontal Line