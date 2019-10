Henri Laaksonen (ATP 105) a saisi l'aubaine ! Le Schaffhousois s'est hissé en huitième de finale à la faveur de son succès 6-3 7-5 devant Benoît Paire (ATP 25).

Face à un adversaire à l'implication discutable et qui souHenri Laaksonen (ATP 105) a saisi l'aubaine ! Le Schaffhousois s'est hissé en huitième de finale à la faveur de son succès 6-3 7-5 devant Benoît Paire (ATP 25).ffre d'une otite, Henri Laaksonen s'est imposé en 68 minutes. Il a conclu sur un break "blanc" avec une double faute du Français sur la balle de match.

Plus riche de 45 points ATP et de 28'630 dollars, le no 3 suisse tentera de rejoindre pour la première fois à la Halle Saint-Jacques le stade des quarts de finale. L'an dernier, il avait échoué en huitième de finale devant l'Américain Taylor Fritz. Cette année, c'est l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 41) qui se dressera sur sa route. Les deux hommes n'ont encore jamais été opposés à ce jour.

Très décevant le mois dernier à Bratislava lors de la défaite de la Suisse en Coupe Davis face à la Slovaquie, Henri Laaksonen peut rebondir de la plus belle des manières à Bâle. Un succès sur Struff lui ouvrira à nouveau les portes du top 100 de l'ATP. Mais l'Allemand ne sera très certainement pas un adversaire aussi complaisant que Benoît Paire.

Neuer Inhalt Horizontal Line