Haris Seferovic sera-t-il en mesure de tenir sa place à la pointe de l'attaque de l'équipe de Suisse en Géorgie le 23 mars et face au Danemark trois jours plus tard`? La question est ouverte.

Le Lucernois s'est, en effet, blessé lors du match aller des huitièmes de finale de l'Europa League de Benfica en Croatie face au Dinamo Zagreb. Touché aux adducteurs, le buteur a été remplacé à la 38e minute lors de cette rencontre perdue 1-0 par le Benfica sur un penalty transformé par Bruno Petkovic avant le repos. Les premiers bulletins indiquent une lésion musculaire.

La soirée n'a pas été plus fructueuse pour Granit Xhaka. Le Bâlois et Arsenal se sont inclinés 3-1 malgré l'ouverture du score d'Alex Iwobi à la 4e minute. Mais le match devait basculer peu avant la pause avec l'expulsion de Sokratis et l'égalisation magnifique de Benjamin Bourigeaud.

A dix contre onze, Arsenal, sans Stephan Lichtsteiner blessé, n'a pas tenu le choc après la pause. Brillant face à ses anciennes couleurs, Petr Cech a retardé l'échéance jusqu'à l'autogoal de Nacho Monreal à la 65e et la tête victorieuse d'Ismaila Sarr à la 88e. Rien ne dit que les Gunners seront capables de renverser la situation la semaine prochaine à Londres face à des Bretons qui ne cessent de surprendre.

De retour aux affaires après sa blessure, Gelson Fernandes a failli être le héros malheureux de la rencontre contre l'Inter Milan. Le capitaine de l'Eintracht Francfort a, en effet, provoqué en première mi-temps un penalty - qui n'avait rien d'évident - que son gardien Kevin Trapp a toutefois eu la bonne idée d'arrêter. Le 0-0 qui a scellé l'issue de cette rencontre laisse une chance aux Allemands avant le match retour à San Siro face à des Milanais capables cette saison du meilleur comme du pire.

