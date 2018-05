Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 09:48 19. mai 2018 - 09:48

Le prince Harry a été fait duc de Sussex par la reine Elizabeth II, a annoncé samedi le palais de Buckingham. Il doit épouser samedi d'ici 13h00 l'Américaine Meghan Markle qui sera duchesse.

Le prince Harry, 6e dans l'ordre de succession au trône, devient aussi comte de Dumbarton et baron de Kilkeel, a précisé le palais.

Dès 06h00, les premiers trains ont déversé à Windsor des centaines de voyageurs surexcités de voir le prince épouser Meghan Markle, les plus inconditionnels campant même pour être aux premières loges.

"La nuit a été un peu froide", a confié une Londonienne. "Il faisait froid, c'était bruyant, on n'a pas dormi... Mais à part ça, ça va. On a une super vue !", relativisait-elle, le regard embrumé. Elle a passé la nuit au bord du Long Walk, majestueuse allée bordée d'arbres qui mène au château de Windsor et que les mariés vont emprunter après la cérémonie.

A plusieurs centaines de mètres de là, aux abords du château, un quadragénaire tremble dans sa veste polaire. Ce Canadien est pourtant habitué aux frimas "mais la nuit dernière, c'était dur à cause du froid. Personne n'a dormi", a-t-il dit. Il est venu avec ses deux enfants, sa femme, et sa belle-mère pour assister à l'événement.

Météo idéale

Tandis qu'il se réchauffe, des hordes de touristes défilent derrière lui, téléphones portables à la main pour d'inévitables selfies. Tandis que certains arborent leurs plus beaux atours, chapeaux haut-de-forme, bibis et robes longues, d'autres la jouent plus détendu, costumes aux couleurs de l'Union Jack et couronnes en toc sur la tête.

Les sourires commençaient à apparaître sur les visages à mesure que le soleil grimpait dans le ciel en début de matinée. Les météorologues prévoient un grand soleil et une légère brise samedi avec des températures atteignant 21°C, temps idéal pour un mariage.

