Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 15:43 19. mai 2018 - 15:43

Le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle, main dans la main et visiblement émus, se sont unis samedi à la chapelle Saint-George du château de Windsor. La noce a été célébrée par des milliers de fans britanniques et américains dans les rues de la ville.

Le prince Harry, 33 ans, et sa femme, 36 ans, ont échangé leurs voeux puis les alliances devant la reine Elizabeth et leurs invités, dont une pléiade de stars. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise d'Angleterre, les a ensuite déclarés mariés.

A l'issue de la cérémonie, qui a duré environ une heure, ils ont échangé un baiser sur les marches de la chapelle et sous les acclamations du public, avant leur départ pour une procession en calèche, saluant la foule en liesse.

Durant la cérémonie, le couple est apparu complice, se tenant la main tandis que résonnait la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me", interprétée par une chorale, ou encore l'hymne de l'équipe de rugby du Pays de Galles, touches de modernité dans une cérémonie aux allures traditionnelles. Dans les rues de Windsor, le chant a été repris en choeur par les personnes venues par dizaines de milliers assister au spectacle.

Les bouchons de prosecco ont sauté tandis que le public, brièvement silencieux durant les voeux, a ri en voyant sur les écrans géants les réactions un peu gênées ou amusées de la famille royale au sermon enflammé sur le pouvoir de l'amour prononcé par Michael Curry, chef de l'Eglise anglicane américaine.

Robe Givenchy et uniforme

Meghan Markle était vêtue d'une robe blanche simple et élégante, créée par Clare Waight pour la maison de couture française Givenchy. Elle est arrivée à bord d'une Rolls-Royce bordeaux, peu après son futur mari, en uniforme, venu à pied avec son frère aîné et témoin William.

En l'absence de son père malade, Meghan Markle a remonté l'allée centrale de la chapelle St George seule, avant d'être rejointe à mi-chemin par son beau-père, le prince Charles. Sa mère Doria Ragland, une professeure de yoga, seule représente de la famille de Meghan, est apparue visiblement émue.

Parmi les invités à la cérémonie figuraient le chanteur britannique Elton John, la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney et son épouse Amal, l'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey, l'ancien international de football anglais David Beckam et son épouse l'ex-Spice Girl et styliste Victoria, ainsi que les ex-petites amies de Harry Chelsy Davy et Cressida Bonas.

Plusieurs acteurs de la série télévisée américaine "Suits", qui a révélé Meghan Markle au grand public, dont Patrick Adams, le "mari" de Meghan dans la série, Sarah Rafferty, ou encore Gabriel Macht figuraient également parmi les 600 invités du couple royal. Tous devaient se retrouver à un déjeuner offert par la reine au château de Windsor.

Briser les barrières

Dès l'aube, les fans britanniques, mais aussi de nombreux américains, ont pris d'assaut les trains pour Windsor, distante d'une trentaine de kilomètres. Karen Long, venue du Texas, est ravie que le prince ait jeté son dévolu sur une Américaine, métisse de surcroît. "C'est si flatteur. On a l'impression qu'elle est l'une d'entre nous", commente cette Noire américaine.

"Nous avons toutes voulu être une princesse, nous pensions que nous ne pourrions pas y arriver, et la voilà! Elle a brisé toutes les barrières", ajoute l'Américaine, tiare de pacotille sur la tête.

Le mariage offre un moment de répit bienvenu pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale: des fêtes étaient organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie. D'autant qu'il s'agit du dernier mariage pour toute une génération dans la branche aînée de la famille royale.

Le couple s'est vu conférer par la reine le titre de duc et duchesse de Sussex, a annoncé le palais de Buckingham, quelques heures avant la cérémonie.

Neuer Inhalt Horizontal Line