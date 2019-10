Les chemins de fer autrichiens, leader dans l'offre de trains de nuit à travers l'Europe, ont indiqué que les ventes de billets sur ces liaisons longue distance ont augmenté de 11% en 2019. Ce moyen de transport est présenté comme une alternative écologique à l'avion.

Cette hausse a été mesurée jusqu'à la mi-octobre par rapport à la période comparable de 2018. Elle concerne les ventes de l'ensemble des catégories de places sur les trains de nuit autrichiens -places assises ou couchettes-, a expliqué mercredi le patron de la compagnie ferroviaire ÖBB Andreas Matthä lors d'une conférence de presse.

En catégorie place assise, le premier prix est de 19 euros (21 francs) pour la plupart des destinations, "ce qui nous rend compétitifs avec les compagnies aériennes à bas coût", a affirmé M. Matthä. Les chemins de fer autrichiens sont régulièrement cités en exemple de la relance des trains de nuit, que les défenseurs de l'environnement présentent comme le meilleur moyen d'aller loin sans polluer.

26 lignes de trains de nuit

La compagnie ÖBB développe son réseau et commande du matériel neuf. Elle a même racheté, fin 2016, les trains de nuit de sa voisine allemande la Deutsche Bahn, qui voulait s'en débarrasser. ÖBB opère seul ou en partenariat quelque 26 lignes de trains de nuit, desservant notamment l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie et la Pologne.

La compagnie compte poursuivre son expansion sur ce créneau qu'elle juge prometteur à l'heure du débat sur l'urgence climatique : elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle desserte entre Vienne et Bruxelles à partir de janvier 2020, et Amsterdam l'année suivante. Il ne s'agira "pas des dernières destinations" à voir le jour, a indiqué mercredi M. Matthä, qui dit être en contact avec d'autres compagnies ferroviaires et trouver la Suède "pas inintéressante".

