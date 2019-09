La prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins augmentera de 0,2% en 2020. Selon le canton, l'évolution sera comprise entre -1,5% et 2,9%, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La prime moyenne s'élèvera à 315,40 francs.

"Il s'agit d'une hausse modérée par rapport aux années précédentes. Elle s'explique par les mesures déjà prises pour freiner les coûts de la santé", explique l'OFSP. La hausse de 0,2% est inférieure à la moyenne des années précédentes. La hausse avait été de 1,1% pour 2019.

Depuis l'entrée en vigueur de l'assurance obligatoire des soins en 1996, elle a augmenté en moyenne de 3,8 % par an. La prime moyenne tient compte de toutes les primes versées en Suisse et correspond à la charge moyenne de prime par personne.

Baisse pour les jeunes adultes

Les projections montrent que dans dix cantons (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH), l'évolution de la prime moyenne sera inférieure à 0%, alors que dans cinq autres (AR, GR, NE, TI, VS), elle dépassera les 1,5%. Dans les onze cantons restants (AI, BL, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, TG, UR), la hausse se situera entre 0 et 1,5 %. L'OFSP a approuvé toutes les primes pour un an.

La prime moyenne des adultes s'élèvera à 374,40 francs, en augmentation de 0,3% par rapport à 2019. Celle des enfants sera de 98,70 francs et reste ainsi au même niveau qu'en 2019, détaille l'OFSP. Celle des jeunes adultes âgés entre 19 et 25 ans s'élèvera à 265,30 francs en 2020, soit une baisse de 2% par rapport à 2019. Les primes des jeunes adultes avaient déjà baissé de 15,6% en raison d'une adaptation de la compensation des risques.

Neuchâtel trinque

Les cantons de Neuchâtel et du Tessin connaîtront la plus forte hausse, avec respectivement 2,9% et 2,5%. Suivent le Valais avec 2,2% d'augmentation moyenne et Argovie et les Grisons avec 1,9%. Lucerne et Schaffhouse bénéficieront des plus fortes baisses, respectivement -1,5% et -1,1%.

Fribourg subira aussi une hausse, de 1,4%, Genève et le Jura de 0,5%. le canton de Vaud aura une légère baisse de 0,3%.

"Les mesures prises ces dernières années pour limiter l'augmentation des coûts portent leurs fruits. L'adaptation de Tarmed, en 2018, a ainsi permis d'économiser quelque 500 millions de francs. Les baisses régulières des prix des médicaments depuis 2012 ont également généré des économies avoisinant le milliard de francs", souligne l'OFSP.

Le 21 août dernier, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un volet de neuf mesures qui responsabilise tous les acteurs de la santé. Un deuxième volet de mesures est prévu pour le début de l'année prochaine.

Neuer Inhalt Horizontal Line