Ce contenu a été publié le 25 septembre 2018 11:59 25. septembre 2018 - 11:59

Les radios locales et les télévisions régionales recevront au total 81 millions de francs issus de la redevance, soit 13,5 millions de plus (archives).

La Confédération augmente de 13,5 millions de francs le soutien des radios et télévisions régionales titulaires d'une concession. Elles recevront 81 millions de francs par an, issus du produit de la redevance. La décision du Conseil fédéral est ainsi mise en œuvre.

Près de deux tiers des moyens supplémentaires (8,4 millions) vont aux 13 télévisions régionales au bénéfice d'une concession, un bon tiers va aux 21 radios ayants droit, a annoncé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) mardi.

S'agissant du montant prévu pour les radios, 85% vont au bénéfice des radios commerciales dans les régions périphériques et de montagne, et 15% aux radios complémentaires non commerciales. Les radios commerciales obtiennent ainsi 4,3 millions de francs en plus par année, les radios complémentaires 780'000 francs.

Le DETEC accroît la quote-part des différents diffuseurs selon le modèle de répartition qui avait déjà été utilisé lors du renouvellement des concessions en 2008. Ce modèle tient notamment compte des spécificités économiques des zones de desserte ainsi que des prestations particulières, par exemple des programmes bilingues, que certains diffuseurs doivent fournir.

Les quotes-parts plus élevées de la redevance entrent en vigueur dès 2019 et sont valables jusqu'à nouvel avis, même pour les radios locales et les télévisions régionales dont la concession sera prolongée depuis 2020.

