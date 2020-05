Le Laténium, à Hauterive (NE), met en avant les nombreuses expressions artistiques des Celtes avec une nouvelle exposition bilingue. "Celtes - un millénaire d'images" est à voir jusqu'au 10 janvier.

Le Musée cantonal d'archéologie neuchâtelois veut emporter les visiteurs au "temps sans écrits, peuplés d'images énigmatiques et de créatures fabuleuses, pour illustrer le foisonnement des expressions artistiques sur le continent européen au cours du dernier millénaire avant l'histoire", a indiqué l'établissement mardi. L'exposition oscille entre art et artisanat.

"Avant l'époque romaine, on ne connaît pas d'artistes au sens moderne du terme. Les objets ornés n'étaient pas des oeuvres d'art dissociées du reste du monde matériel: ils étaient façonnés par des artisans et servaient à des usages courants", explique le Laténium.

Les motifs et les figures activaient les récits, les mythes et les légendes de ces sociétés orales, marquées par la théâtralité. "Ils révèlent un univers de métamorphoses défiant les lois de la nature, où s'estompent les frontières entre l'animal, le végétal et l'humain, alors que le ciel et la terre semblent communiquer avec le monde souterrain", peut-on lire dans le dossier de presse.

Enchantement du quotidien

Bijoux, armes, figurines, instruments rituels, statuaire, monnaie et vaisselle: l'extraordinaire variété des supports de l'art celtique montre que l'imaginaire, le surnaturel et le merveilleux imprégnaient toutes les sphères d'activité de ces populations. L'art celtique manifeste un enchantement du quotidien.

La scénographie de l'exposition prend le parti de la simplicité. Dans un ordonnancement sobre et teinté de couleurs chaudes, le parcours du visiteur arpente librement un dédale géométrique visant à ménager la surprise de la confrontation personnelle avec chacune des trouvailles exposées. Plusieurs audiovisuels complètent la visite et replacent les objets exposés dans le contexte de leur découverte.

Tournée internationale

Cette exposition a été conçue dans le cadre du réseau "Iron Age Europe", un partenariat international initié par le Laténium, qui réunit des institutions dédiées à la recherche scientifique et à la valorisation publique de l’archéologie de l’âge du Fer. Il s’agit d’une adaptation de l'exposition réalisée à Manching par le Musée archéologique de Munich, en collaboration avec le Musée de la civilisation celtique de Bibracte (France), et qui sera présentée en 2021 au Keltenmuseum de Hallein (Autriche).

L'exposition a été créée principalement à partir des collections du Musée archéologique de Munich, qui réunissent des trouvailles provenant de sépultures, de dépôts et de sites d'habitat, notamment l'oppidum de Manching, la plus grande agglomération celtique connue. Elle est complétée par des pièces des collections du Laténium et des emprunts dans de nombreux autres musées, en Suisse, en Italie et en Slovaquie.

En raison du Covid-19, les visites et ateliers prévus à l’agenda sont annulés jusqu’au 8 juin. Le Laténium a développé un plan de mesures sanitaires qui permet au public de visiter l’exposition, qui aurait dû ouvrir ses portes le 22 mars.

