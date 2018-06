"Game of Thrones", adaptation de la saga de George R.R. Martin, a offert à la chaîne câblée du groupe Time Warner son plus grand succès international. Aux Etats-Unis, la série réunit 30 millions de téléspectateurs. La huitième et dernière saison sera diffusée en 2019 (archives).

KEYSTONE/AP HBO/HELEN SLOAN

(sda-ats)