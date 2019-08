Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré se sont hissées en quarts de finale des championnats d'Europe de Moscou.

Le duo helvétique s'est imposé en trois sets (21-16 21-23 15-11) en 8e de finale devant les Allemandes Kim Behrens/Cinja Tillmann, têtes de série no 5.

Exemptées de 16es de finale après avoir remporté leur poule, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont un joli coup à jouer dans la capitale russe. Dernières Suissesses en lice après l'élimination de la paire Nina Betschart/Tanja Hüberli, la Zurichoise et la Bernoise se mesureront vendredi soir aux Tchèques Michala Kvapilova/Michaela Kubickova en quart de finale.

Deuxièmes des Européens 2018 et 4es des récents Mondiaux, Nina Betschart et Tanja Hüberli ont connu une élimination surprenante en 16e de finale. Les deux joueuses de Suisse centrale ont été battues 22-20 19-21 15-13 par les Autrichiennes Katharina Schützenhofer/Lena Plesiutschnig, après avoir mené 11-9 et 13-12 dans le troisième set.

Pas d'exploit pour Heidrich/Gerson

Il n'y a en revanche plus de duo masculin suisse en lice. Adrian Heidrich et Mirco Girson se sont logiquement inclinés 21-14 26-24 en 8e de finale devant les tenants du titre et grands favoris, les Norvégiens Anders Mol/Christian Sörum, invaincus depuis 24 matches.

Largement dominés dans le premier set, Heidrich/Gerson ont eu leur chance dans la deuxième manche, comptant jusqu'à quatre points d'avance (16-12). Les deux compères avaient peut-être laissé trop de forces au tour précédent face aux Autrichiens Robin Seidl/Philipp Waller, qu'ils ont battus 23-25 21-19 16-14.

Nico Beeler et Marco Krattiger ont quant à eux été sortis en 16e de finale. Les champions de Suisse ont été dominés 21-15 21-13 par les Néerlandais Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.

