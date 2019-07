Bilan parfait pour Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré aux Mondiaux à Hambourg. La paire suisse a empoché un troisième succès consécutif, alors que Tanja Hüberli/Nina Betschart ont perdu leur 1er match.

Les deux jeunes femmes ont battu les Uruguayennes Camila Bausero/Maria Ritt 21-15 21-12. Les Sud-Américaines ne représentaient pas vraiment une menace pour les Suissesses puisqu'elles n'ont jamais marqué plus de quinze points dans un set lors de cette compétition. Malgré ce troisième succès et le sentiment du devoir accompli, Joana Heidrich a reconnu ne pas être encore remise à 100% de son hernie discale.

Après deux succès, petit coup d'arrêt en revanche pour Tanja Hüberli et Nina Betschart. La paire s'est inclinée 21-18 21-28 contre les Néerlandaises Madelein Meppelink/Sanne Keizer. Ce duel était le remake de la finale du championnat d'Europe 2018. Il était décisif pour la 1re place dans le groupe H. Les Suissesses terminent donc au 2e rang et sont qualifiées pour les 16es de finale.

Tanja Hüberli et Nina Betschart affronteront en seizièmes de finale les Slovaques Andrea Strbova et Natalia Dubovcova. Quant aux adversaires de Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, elles seront désignées en fin de soirée parmi les lucky losers.

