La Suisse peut encore espérer décrocher une médaille dans les championnats d'Europe de Moscou.

Porteuses des derniers espoirs helvétiques, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré se sont hissées dans le dernier carré. La Zurichoise et la Bernoise se sont imposées 21-15 18-21 15-13 devant Michala Kvapilova/Michaela Kubickova en quart de finale. Elles se mesureront aux Polonaises Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek, têtes de série no 4, samedi en demi-finale.

Exemptées de 16es de finale après avoir remporté leur poule et tombeuses des Allemandes Kim Behrens/Cinja Tillmann en 8e de finale, Heidrich/Vergé-Dépré ont souffert jusqu'au bout face à Kvapilova/Kubickova. Elles ont forcé la décision en remportant les deux derniers points, concluant cette partie après un service de Vergé-Dépré mal négocié par les Tchèques.

Deuxièmes des Européens 2018 et 4es des récents Mondiaux, Nina Betschart et Tanja Hüberli ont quant à elles connu une élimination surprenante en 16e de finale. Les deux joueuses de Suisse centrale ont été battues 22-20 19-21 15-13 par les Autrichiennes Katharina Schützenhofer/Lena Plesiutschnig, après avoir mené 11-9 et 13-12 dans le troisième set.

Pas d'exploit pour Heidrich/Gerson

Il n'y a en revanche plus de duo masculin suisse en lice. Adrian Heidrich et Mirco Girson se sont logiquement inclinés 21-14 26-24 en 8e de finale devant les tenants du titre et grands favoris, les Norvégiens Anders Mol/Christian Sörum, invaincus depuis 24 matches.

Largement dominés dans le premier set, Heidrich/Gerson ont eu leur chance dans la deuxième manche, comptant jusqu'à quatre points d'avance (16-12). Les deux compères avaient peut-être laissé trop de forces au tour précédent face aux Autrichiens Robin Seidl/Philipp Waller, qu'ils ont battus 23-25 21-19 16-14.

Nico Beeler et Marco Krattiger ont quant à eux été sortis dès les 16es de finale. Les champions de Suisse ont été dominés 21-15 21-13 par les Néerlandais Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.

