Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ne disputeront pas la finale des Championnats d'Europe à Moscou. Les Suissesses se sont inclinées en demi-finales et se battront en fin d'après-midi pour le bronze.

Le duo hélvétique a subi la loi des Polonaises Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek 21-18 18-21 8-15. Sous une pluie battante et des gradins vides, Heidrich/Vergé-Dépré étaient pourtant les mieux entrées dans le tie-break. Elles ont mené 4-2 avant de connaître une phase plus faible. La Zurichoise et la Bernoise ont fini par céder face à des Polonaises, têtes de série no 4.

Heidrich et Vergé-Dépré disputent leur troisième saison ensemble. Sur le plan international, elles ne s'étaient jamais mieux classées qu'au 9e rang. A 17h30 cet après-midi, elles auront la chance de lutter pour la médaille de bronze contre les Espagnoles Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo. Jusque-là, elles n'ont affronté les têtes de série no 9 qu'à une seule occasion à Ostrava en juin 2018. Les Suissesses s'étaient imposées en trois sets.

Heidrich/Vergé-Dépré pourraient ainsi succéder au tableau des médailles aux Européens à la paire Nina Betschart/Tanja Hüberli, finalistes et médaillées d'argent l'an dernier aux Pays-Bas.

