La Suisse ne ramène pas de médaille des Championnats d'Europe de Moscou. En finale pour la troisième place, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont été battues en trois sets.

Les Suissesses se sont inclinées 21-13 15-21 19-21 face aux Espagnoles Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo.

La Zurichoise et la Bernoise regretteront longtemps cette fin de match crispante. Dans le set décisif, elles se sont créé quatre balles de matches qu'elles n'ont pas pu transformer en victoire. En revanche, les Espagnoles ont su profiter de leur deuxième balle de match pour s'assurer le bronze.

Comme lors de la demi-finale, les Suissesses ont remporté la première manche avant de laisser revenir leur adversaire. Dans le set décisif, Anouk Vergé-Dépré a dû être soignée pendant plusieurs minutes. Elle avait reçu un smash en pleine face sur le 10-7 des Espagnoles. Une fois relevée, elle n'a pas parue gênée et a permis au duo helvétique de rêver en transformant un 10-12 en 15-14 pour une première balle de match.

En demi-finales, Heidrich/Vergé-Dépré avaient subi la loi des Polonaises Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek 21-18 18-21 8-15. Sous une pluie battante et des gradins vides, Heidrich/Vergé-Dépré étaient pourtant les mieux entrées dans le tie-break. Elles avaient mené 4-2 avant de connaître une phase plus faible. La Zurichoise et la Bernoise ont fini par céder face à des Polonaises, têtes de série no 4.

Heidrich et Vergé-Dépré disputent leur troisième saison ensemble. Sur le plan international, elles ne s'étaient jamais mieux classées qu'au 9e rang. Elles n'ont pas pu succéder au tableau des médailles des Européens à la paire Nina Betschart/Tanja Hüberli, finalistes et médaillées d'argent l'an dernier aux Pays-Bas.

