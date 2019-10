Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel et emploie plus de 85'000 personnes dans le monde (archives).

Le brasseur néerlandais Heineken a dégagé un bénéfice net en hausse de 4,3% en glissement annuel à 1,67 milliard d'euros (1,84 milliard de francs) pour les neuf premiers mois de 2019. Le numéro deux mondial du secteur a aussi mis en exergue la progression des volumes.

Heineken a indiqué mercredi dans un communiqué avoir enregistré une croissance organique des volumes de bière de 2,3% au troisième trimestre, avec notamment une augmentation à deux chiffres dans la région "Asie Pacifique".

Le directeur général Jean-François van Boxmeer, cité dans le communiqué, s'est réjoui de cette hausse des volumes malgré une "base de comparaison difficile, compte tenu du très bel été" 2018. Une bonne météo durant les mois d'été est toujours favorable à une augmentation des ventes de bière, note le groupe.

Les ventes ont été principalement tirées par la région Asie-Pacifique, qui a comptabilisé une hausse organique de 13,9% des volumes de bière produite et vendue par des sociétés consolidées.

Partenariat en Chine

Le groupe, numéro deux mondial de la bière, a finalisé en avril son partenariat avec l'entreprise China Resources Beer, principal producteur de bière chinois. Heineken et le géant asiatique avaient signé des accords définitifs en novembre 2018, le brasseur néerlandais prévoyant d'acquérir 40% de CRH Beer, la maison mère de China Resources Beer.

"En Chine, Heineken a désormais entièrement transféré ses activités à China Resources Beer (CR Beer)", a indiqué le groupe lors de la publication de ses résultats mercredi.

Les volumes de la marque Heineken ont eux progressé de 7,4% de manière organique, avec une croissance solide dans toutes les régions, à part en Asie-Pacifique (-1%). La marque a enregistré une croissance à deux chiffres en Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est (+12%), dans les Amériques (+12,5%) et moindre en Europe (+4,8%).

Heineken constate cependant "une volatilité accrue dans un certain nombre de (ses) marchés" et s'attend à ce qu'il en soit ainsi pour le reste de l'année. Il prévoit une croissance organique de 4% de son résultat d'exploitation sur l'ensemble de 2019.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le groupe produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel et emploie plus de 85'000 personnes dans le monde.

