Ce contenu a été publié le 5 mars 2018 07:23 05. mars 2018 - 07:23

Tirant profit de l'intégration de Nationale Suisse et Helvetia Bâloise Autriche, Helvetia a poursuivi sa croissance l'an dernier. Etoffant ses revenus, l'assureur st-gallois a dégagé un bénéfice net de 402,9 millions de francs, 7% de plus qu'un an auparavant.

Le volume d'affaires s'est hissé à 8,64 milliards de francs, dépassant de 1,5% le niveau présenté en 2016, indique lundi l'assureur établi à St-Gall. Franchissant pour la première fois le cap des 500 millions, le résultat des activités opérationnelles a pour sa part atteint 502,4 millions, 2,2% de plus qu'à fin 2016.

Tant les affaires vie que celles de l'assurance dommages ont enregistré une hausse de leur rentabilité. L'assureur de Suisse orientale note avoir aussi tiré profit de la mise en oeuvre de sa stratégie 20.20.

