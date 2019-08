Comme à Melbourne et à Roland-Garros, Henri Laaksonen (ATP 119) a passé le cap du premier tour de l'US Open. Le Schaffhousois s'est imposé 7-6 7-6 2-6 3-6 7-6 devant Marco Cecchinato (ATP 66).

Le no 3 suisse a témoigné de nerfs d'acier dans les trois jeux décisifs face au demi-finaliste de Roland-Garros 2018 qui traverse, il est vrai, la pire période de sa carrière. Il devait, ainsi, écarter une balle d'une manche partout dans le deuxième tie-break avant de remporter les six derniers points du troisième. Mené 3-1 au cinquième set, Henri Laaksonen a su retrouver une certaine rigueur en retour de service pour cueillir un break, son second seulement de la soirée, qui lui a permis de recoller au score alors que tout semblait bien compromis.

Dans un bas de tableau promis à Rafael Nadal, convaincant lors de son entame dans le tournoi avec un succès 6-3 6-2 6-2 sur l'Australien John Millman (ATP 60) après les éliminations de Dominic Thiem (no 4), de Stefanos Tsitsipas (no 8), de Karen Khachanov (no 9) et de Roberto Bautista Agut (no 10), Henri Laaksonen affrontera au deuxième tour Denis Shapovalov (ATP 33). Le Canadien a aisément enlevé 6-1 6-1 6-4 le derby qui l'a opposé à Félix Auger-Aliassime (no 18). Les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés à ce jour.

Jil Teichmann désarmée

Dans le simple dames, Jil Teichmann (WTA 60) a été désarmée devant Elise Mertens (no 25). Battue 6-2 6-2 par la Belge, la Zurichoise n'a pas pesé bien lourd devant la gagnante du tournoi de Lugano de 2017. Incapable de se procurer la moindre balle de break lors de cette partie, Jil Teichmann doit encore apporter la preuve qu'elle est capable de briller sur les surfaces rapides. On rappellera qu'elle a enlevé deux tournois cette année sur terre battue à Prague et à Palerme.

