Hôpital fribourgeois (HFR) vit des heures difficiles et ses employés ont fait grève le 22 mai (archives).

Afin de donner à Hôpital fribourgeois (HFR) les moyens de sortir de sa situation difficile, le Conseil d'Etat fribourgeois a mis en consultation un projet de loi pour professionnaliser la gouvernance de l'établissement. L'entrée en vigueur est prévue en 2019.

Suivant les recommandations du rapport d’audit de gouvernance du HFR, le gouvernement fribourgeois propose un redimensionnement et une professionnalisation du conseil d’administration, a indiqué vendredi le Conseil d'Etat dans un communiqué. L’objectif est de permettre au HFR de disposer rapidement de meilleures compétences pour faire face aux défis en matière de gouvernance et d'efficacité.

Le projet est mis en consultation jusqu’au 10 août. La composition du conseil d’administration est revue et n’intègre plus de membre du Conseil d’Etat, en raison de potentiels conflits d’intérêts et de son rôle de surveillance de l’établissement. Le nombre des membres est réduit de neuf à sept.

Vifs débats

Le Conseil d’Etat espère que le projet pourra être traité au Grand Conseil lors de la session de novembre. Ainsi, en cas d’acceptation, le renouvellement du conseil d'administration du HFR pourrait se faire à l’entrée en vigueur de la loi, soit au 1er janvier 2019.

Lors de la session de mai, le Parlement fribourgeois s'était écharpé sur le dossier hospitalier. Tous les bords politiques étaient d'accord pour dire que l'HFR avait un problème de gouvernance, mais après de vifs débats, l'urgence de la motion sur le sujet avait raté d'une seule voix la majorité qualifiée requise.

HFR vit des heures difficiles. Les employés de l'établissement ont fait grève le 22 mai pour défendre le maintien de l'institution dans le giron de l'Etat. Ils craignent de voir leurs rémunérations baisser et leurs conditions de travail être détériorées.

